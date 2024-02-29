В Италии заявили, что работают над использованием активов России в пользу Украины

Министр экономики и финансов республики Джанкарло Джорджетти подчеркнул, что Рим будет работать над подготовкой соответствующей юридической базы

РИМ, 29 февраля. /ТАСС/. Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что республика будет работать над выработкой юридической базы для использования замороженных российских активов в пользу Украины.

"Перед итальянским председательством в Группы семи стоит сложная техническая задача дать юридическое обоснование для использования российских финансовых активов в пользу Украины", - сказал он после встречи министров Группы двадцати, на полях которой состоялись консультации в рамках "семерки".

В совместном заявлении по итогам саммита G7, прошедшем 24 февраля в режиме ВКС, указывается, что "семерка" намерена принудить РФ компенсировать ущерб от конфликта Украине. При этом национальные правительства уполномочены искать правовые пути для такой опции в соответствии с законодательством. В частности, лидеры стран Группы семи поручили подготовить соответствующие предложения к основному саммиту в июне.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Помимо юридического несоответствия такой беспрецедентной конфискации европейские чиновники обеспокоены тем, что это может нанести ущерб привлекательности евро и европейского рынка капиталов для международных инвесторов.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада конфисковать российские активы. 1 февраля участники саммита ЕС утвердили предложение ЕК, которое предполагает использование доходов от замороженных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на период до 2027 года.