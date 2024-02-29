СМИ: два мирных жителя погибли при ударе ВВС Израиля на юге Ливана

По данным телеканала Al Mayadeen, сведения о раненых среди жителей поступили из соседнего поселка Сиддикин, на который было совершено два налета

БЕЙРУТ, 29 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере двое мирных граждан погибли при ударе израильских ВВС по населенному пункту Кафра на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, сведения о раненых среди жителей поступили из соседнего поселка Сиддикин, на который было совершено два налета. Разрушены несколько домов и магазинов, горит склад с горюче-смазочными материалами. Спасатели в ночные часы разбирают завалы рухнувших зданий. Число жертв может возрасти.

14 февраля в городе Набатия в результате ударов израильских беспилотников был убит командир диверсионного подразделения "Радван" шиитской милиции "Хезболлах" Али Мухаммед ад-Дебс. Во время атаки был разрушен жилой дом, погибли 13 человек, в том числе пятеро детей, еще 11 получили ранения. 19 февраля израильские дроны нанесли удар по складу нефтепродуктов на предприятии по обслуживанию электрогенераторов в предместье Эль-Газия на окраине города Сайда. Получили ранения и ожоги 14 человек, в основном сирийские рабочие.

МИД республики направил в Совет Безопасности ООН жалобу, потребовав "заставить Израиль прекратить агрессивные действия, которые грозят ввергнуть весь регион в разрушительную войну".