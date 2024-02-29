В Германии завершился первый день армяно-азербайджанских переговоров

Во встрече участвовали министры иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, Азербайджана Джейхун Байрамов и Германии Анналена Бербок

ЕРЕВАН, 29 февраля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств Армении Арарат Мирзоян, Германии Анналена Бербок и Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили в Берлине армяно-азербайджанское урегулирование. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

"В Берлине состоялась трехсторонняя встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Были обсуждены вопросы процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Министр Мирзоян выразил благодарность немецкой стороне за проведение встречи и переговоров", - говорится в сообщении.

После трехсторонней встречи Мирзоян и Байрамов провели переговоры в двустороннем формате, отмечается в релизе. Согласно договоренности, обсуждения продолжатся 29 февраля.