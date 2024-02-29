Times: британский премьер решил на год отложить назначение нового начальника штаба ВС

По данным газеты, это связано с тем, что Тони Радакин играл значимую роль в подготовке военной стратегии Украины в Черном море

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Начальник Штаба обороны Вооруженных сил Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин сможет еще год оставаться на своем посту, так как пользуется доверием руководства Украины. Как сообщила газета The Times, глава правительства Великобритании Риши Сунак решил отложить назначение преемника Радакина, так как адмирал хорошо проявил себя на украинском направлении.

Он должен был покинуть занимаемую должность в ноябре 2024 года, однако теперь это ожидается не раньше осени 2025 года. По данным издания, это связано с тем, что Радакин играл значимую роль в подготовке военной стратегии Украины в Черном море. Близкие к адмиралу источники также отметили, что прошлым летом он хорошо проявил себя в качестве посредника на переговорах между военным командованием США и Украины.

Радакин возглавляет Штаб обороны ВС с ноября 2021 года. Он стал первым за 20 лет представителем ВМС, назначенным на эту должность. Выступая в Лондоне 27 февраля, адмирал раскритиковал панические публикации в местных СМИ, заявив, что Великобритания не находится на грани военного конфликта с РФ и королевству не грозит интервенция, требующая вернуть обязательную военную службу.