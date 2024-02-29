Лидеры Конгресса подтвердили достижение договоренностей по избежанию шатдауна

Газета Politico ранее сообщала, что ключевые демократы и республиканцы в Конгрессе достигли договоренностей, которые позволяют не допустить приостановки работы федерального правительства из-за прекращения финансирования

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Лидеры обеих палат американского Конгресса подтвердили, что достигли договоренностей, которые позволят избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна) в марте. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате Чака Шумера и Митча Макконнелла, спикера Палаты представителей Майка Джонсона и лидера демократического меньшинства в нижней палате Хакима Джеффриса.

"Мы сходимся во мнении, что Конгресс должен работать по двухпартийной линии, чтобы финансировать наше правительство", - указано в документе. Законодатели подтвердили, что финансирование части федеральных ведомств продлено до 8 марта, части - до 22 марта. Резолюция о продолжении финансирования до указанных дат будет вынесена на голосование обеих палат Конгресса на этой неделе, уточняется в тексте.

Ранее газета Politico сообщила, что ключевые демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренностей, которые позволяют не допустить приостановки работы федерального правительства из-за прекращения финансирования.

25 февраля лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер заявил, что законодатели не смогли достичь двухпартийных договоренностей по законопроекту о продолжении финансирования работы федерального правительства. По словам Шумера, шатдаун, который частично может наступить уже 1 марта, поставит под угрозу американскую экономику и безопасность.

19 января президент США Джо Байден подписал утвержденный обеими палатами Конгресса законопроект о продлении финансирования одних структур федерального правительства до 1 марта, других - до 8 марта. В нем, как и в подписанной президентом 17 ноября 2023 года предыдущей инициативе, не упоминалась помощь Украине и Израилю.