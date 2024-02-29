Премьер Эстонии считает, что Западу надо допускать все варианты оказания помощи Киеву

Кая Каллас отметила, что эти возможности могут включать отправку военнослужащих на Украину

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Западные страны должны рассматривать все имеющиеся возможности оказания помощи Киеву, включая отправку своих военнослужащих на Украину. Такое мнение выразила в интервью британскому телеканалу Sky News премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Мы не должны бояться собственной силы. Россия объявляет тот или иной шаг эскалацией, однако оборона - это не эскалация", - сказала она. "Мы должны рассматривать все варианты. Что еще мы можем сделать, чтобы помочь Украине действительно победить?" - продолжала премьер, отвечая на просьбу выразить свое мнение об идее отправки военнослужащих стран НАТО на Украину.

"Россия хочет запугать нас", - утверждала Каллас. "Думаю, что ответ на это должен состоять в том, что мы не должны бояться и не должны воздерживаться от решений, которые намеревались принять", - добавила глава правительства.

19 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны заявил, что Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО. Он отметил, что тема "российской угрозы" раскручивается США, которые опасаются потерять статус хозяина на Европейском континенте.