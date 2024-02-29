ВС Украины признали уничтожение своей диверсионной группы в Херсонской области

Согласно сообщению в Telegram-канале ССО ВСУ, убитые служили в 73-м морском центре специальных операций

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) признали уничтожение своей диверсионной группы в Херсонской области. Заявление опубликовано в Telegram-канале ССО ВСУ.

Согласно сообщению, убитые служили в 73-м морском центре специальных операций. Их число не указывается.

В среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие уничтожили диверсионную группу ВМС Украины, которая пыталась высадиться на Тендровской косе на юге Херсонской области. Это не первая попытка Украины высадить свои силы на косе. В сентябре 2023 года в Минобороны РФ сообщили о предотвращенной высадке десанта ВСУ в этом районе.