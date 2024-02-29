Экс-глава японского совбеза выступил за снятие ограничений на экспорт вооружений

Сетаро Яти выразил уверенность в том, что Япония должна извлечь уроки из ситуации на Украине и в секторе Газа

ТОКИО, 29 февраля. /ТАСС/. Японии необходимо полностью отказаться от ограничений на экспорт вооружений. Такое мнение выразил бывший глава совета национальной безопасности страны Сетаро Яти в интервью газете Nikkei.

Яти выразил уверенность в том, что Японии необходимо выстроить комплексную систему купирования вызовов в сфере безопасности. "Поставки оборонного оборудования должны стать частью такой системы <...>. Мирное государство должно вносить вклад в мировую и региональную безопасность. Формат такого вклада должен носить многосторонний характер и может, разумеется, включать поставки [оборонного] оборудования", - отметил он.

Экс-глава совбеза выразил уверенность в том, что японская сторона должна извлечь уроки из ситуации на Украине и в секторе Газа. Яти также считает полезным перенимать опыт Южной Кореи в вопросах экспорта вооружений. Он признал, что японская общественность настроена против снятия ограничений. "Помогать нашим союзникам и странам, которые разделяют наш образ мышления и ценности, поддерживать свободный и открытый мировой порядок - все это в интересах общества", - резюмировал Яти.

В настоящее время Япония может поставлять системы и технологии военного назначения только в те страны, с которыми совместно их разрабатывает и производит. В эту категорию фактически попадают только США. Действующие правила также ограничивают экспорт оборонного оборудования для таких целей, как спасательные операции, транспортировка, наблюдение и разминирование.