Аббас отверг принципы программы Нетаньяху на "день после" победы над движением ХАМАС

Президент Палестины призвал международное сообщество вмешаться и "остановить израильскую войну голодом в Газе"

РАБАТ, 29 февраля. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас направил главам зарубежных государств и руководителям международных организаций письмо, в котором отверг принципы, изложенные в программе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на "день после" разгрома радикального движения ХАМАС.

Как передает палестинское информационное агентство WAFA, глава государства "предупредил об опасных последствиях принципов Нетаньяху, бросающих вызов международным установкам и усилиям, направленным на достижение прекращения огня, призывающим к полному выводу Израиля из сектора Газа и увеличению гуманитарной помощи, включая продовольствие, медицинскую помощь и предметы первой необходимости".

В направленных письмах Аббас призвал к "срочному международному вмешательству, чтобы остановить израильскую войну голодом в Газе, усугубляемую распространением эпидемий, и предоставить убежище более чем 1,8 млн перемещенных палестинцев, гарантируя их возвращение в свои дома, особенно в северные районы сектора Газа".

В конце минувшей недели МИД еврейского государства распространил программу Нетаньяху. В ней, в частности, говорится о том, что Израиль намерен сохранить контроль в военной сфере над всей областью к западу от реки Иордан, включая сухопутное, морское и воздушное пространство палестинских территорий в секторе Газа и на Западном берегу.

Кроме того, Израиль будет добиваться закрытия Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а также продолжит противиться одностороннему признанию палестинского государства.