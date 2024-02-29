CNN: судья в Иллинойсе постановила не допускать Трампа до праймериз в штате

Решение было принято на основании 3-го раздела 14-й поправки к Конституции Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Суд в штате Иллинойс постановил не допускать бывшего президента США Дональда Трампа к первичным выборам (праймериз) Республиканской партии. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

Решение судьи было принято на основании 3-го раздела 14-й поправки к Конституции США. Согласно нему ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам".

При этом, как отмечается, судья отложила исполнение этого решения до пятницы в ожидании обжалования его Трампом.

Ранее в конце января избирательная комиссия штата Иллинойс единогласно отклонила иск с призывом исключить экс-президента из бюллетеней на местных праймериз Республиканской партии. Все восемь членов избиркома пришли к выводу, что не обладают полномочиями, чтобы определить, возможно ли его исключение.

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку.