Япония заявила, что использование активов РФ должно вестись в рамках международного права

Замминистра финансов Масато Канда подтвердил, что страны "семерки" продолжат дискуссию о том, каким образом можно было бы использовать замороженные российские активы для оказания помощи в восстановлении Украины

ТОКИО, 29 февраля. /ТАСС/. Использование замороженных российских активов должно осуществляться в соответствии с международной правовой базой. Такое мнение выразил замминистра финансов Японии Масато Канда после встречи с коллегами из стран Группы двадцати в бразильском Сан-Паулу, на полях которой состоялись консультации в рамках G7.

"Использование должно быть в рамках международного права", - приводит агентство Kyodo слова замминистра. Канда подтвердил, что страны "семерки" продолжат дискуссию о том, каким образом можно было бы использовать замороженные российские активы для оказания помощи в восстановлении Украины, однако воздержался от каких-либо более подробных комментариев на этот счет.

В совместном заявлении по итогам саммита, прошедшего 24 февраля, указывается, что "семерка" намерена принудить РФ компенсировать ущерб от конфликта на Украине. Руководство государств G7 уполномочено искать правовые пути для такой опции. В частности, лидеры стран Группы семи поручили подготовить соответствующие предложения к основному саммиту в июне.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. 1 февраля участники саммита ЕС утвердили предложение, которое предусматривает использование доходов от замороженных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на период до 2027 года.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предупреждал, что Москва примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада конфисковать российские активы.