Трамп заявил, что лишение президента иммунитета может привести к шантажу лидеров

Бывший глава США отметил, что президенты в этом случае всегда будут обеспокоены и даже парализованы перспективой неправомерного преследования

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Лишение президента США иммунитета от юридического преследования может привести в дальнейшем к шантажу и вымогательству американских лидеров. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп.

"Президенты [не обладая иммунитетом] всегда будут обеспокоены и даже парализованы перспективой неправомерного преследования и возмездия после того, как они покинут свой пост. На самом деле это может привести к вымогательству и шантажу президента", - написал он 28 февраля на странице в соцсети Truth Social, комментируя решение Верховного суда США рассмотреть его ходатайство о пересмотре решения апелляционного суда об отсутствии у него иммунитета от юридического преследования.

"Ученые-юристы чрезвычайно благодарны за сегодняшнее решение Верховного суда заняться президентским иммунитетом", - отметил экс-президент.

Трамп обратился в Верховный суд с требованием пересмотреть решение апелляционного суда от 6 февраля. Прокуратура в свою очередь просила отклонить это ходатайство. Как отмечала газета The Washington Post, прокуратура исходит из того, что рассмотрение Верховным судом обращения Трампа затянет процесс по делу, что позволит экс-президенту беспрепятственно вести предвыборную кампанию. Сторона защиты отмечала, что судебное разбирательство по делу о попытках Трампа сохранить власть "коренным образом" помешает ему вести предвыборную борьбу с действующим президентом США Джо Байденом.

Дело Трампа

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время главой государства, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Спецпрокурор Джек Смит в августе 2023 года объявил о выдвижении обвинений по четырем статьям в отношении Трампа. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых республиканцу, составляет 20 лет лишения свободы. Защита политика настаивает на том, что он обладает иммунитетом от юридического преследования за действия, предпринятые им на высшем государственном посту.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года действующий президент США Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.