Штаб Трампа назвал решение суда Иллинойса не допускать его до выборов неконституционным

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа назвал неконституционным решение суда в штате Иллинойс не допускать его к первичным выборам (праймериз) Республиканской партии.
"Это неконституционное постановление, и мы скоро его обжалуем", - говорится в заявлении штаба, опубликованном на его странице в X (ранее Twitter).
Суд в Иллинойсе постановил не допускать Трампа к первичным выборам.
Решение судьи было принято на основании третьего раздела 14-й поправки к Конституции США. Согласно ему ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам".
При этом, как отмечается, судья отложила исполнение этого решения до 1 марта в ожидании обжалования его Трампом.