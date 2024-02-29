Штаб Трампа назвал решение суда Иллинойса не допускать его до выборов неконституционным

В заявлении штаба говорится, что постановление скоро обжалуют

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа назвал неконституционным решение суда в штате Иллинойс не допускать его к первичным выборам (праймериз) Республиканской партии.

"Это неконституционное постановление, и мы скоро его обжалуем", - говорится в заявлении штаба, опубликованном на его странице в X (ранее Twitter).

Суд в Иллинойсе постановил не допускать Трампа к первичным выборам.

Решение судьи было принято на основании третьего раздела 14-й поправки к Конституции США. Согласно ему ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам".

При этом, как отмечается, судья отложила исполнение этого решения до 1 марта в ожидании обжалования его Трампом.