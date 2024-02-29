Al Jazeera: в Газе за последние сутки от голода умерли девять детей

По данным телеканала, еще несколько остаются в критическом состоянии

ДУБАЙ, 29 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере девять детей умерли от голода за минувшие сутки в больницах сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинские власти.

По данным телеканала, за сутки в больнице имени Камаля Адвана на севере анклава от недоедания умерли семь детей. Еще несколько остаются в критическом состоянии, сложность ухода за ними обусловлена тем, что в госпитале закончилось топливо для электрогенераторов.

В министерстве здравоохранения анклава сообщили, что еще двое детей умерли от обезвоживания и недоедания в больнице "Аш-Шифа" в городе Газа.

По данным профильной дирекции Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 570 тыс. жителей (четверть населения Газы) находятся в "шаге от голодной смерти", каждый шестой ребенок в возрасте до двух лет на севере анклава страдает от острого недоедания и истощения.