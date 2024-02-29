СМИ: во время рейдов Израиля на Западном берегу реки Иордан погиб палестинец

По данным агентства WAFA, мужчина получил огнестрельное ранение в живот

ДУБАЙ, 29 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере один палестинец был убит во время израильских рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, 35-летний мужчина получил огнестрельное ранение в живот во время штурма населенного пункта Бейт-Фурик к востоку от Наблуса. Позже он умер в больнице.

В свою очередь катарский телеканал Al Jazeera сообщает, что рейды также проводятся в населенном пункте Арраба к югу от Дженина и в деревне Джалбун к северо-востоку от него, а также в населенных пунктах Каффин к северу от Тулькарма, Аззун к востоку от Калькильи, в городе Хеврон и населенном пункте Бани-Наим к востоку от него.