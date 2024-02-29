Посла Израиля вызвали в МИД Колумбии из-за слов о главе налоговой службы

Гали Дагана критически отреагировал на заявление колумбийского чиновника, назвавшего геноцидом действия еврейского государства в секторе Газа

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Колумбии вызвало посла Израиля Гали Дагана из-за его насмешки над главой налоговой и таможенной службы южноамериканской республики Луисом Рейесом.

"Посол Израиля в Колумбии Гали Даган был вызван в МИД Колумбии в связи с его недавними заявлениями в X (ранее Twitter), где он с сарказмом говорит о внутренних делах Колумбии и высокопоставленных чиновниках", - говорится в заявлении ведомства. "Правительство Колумбии считает, что комментарии [посла] неуместны, противоречат принципам дипломатических отношений и не отвечают 41-й статье Венской конвенции о дипломатических сношениях", - отметило министерство.

Как пояснил МИД, дипломат разместил на своей странице в соцсети пост следующего содержания: "Господин Луис Рейес, надеюсь, вы не собираете налоги так же, как собираете информацию о конфликте, который происходит в тысячах километров от территории, где действует налоговый режим Колумбии". Таким образом посол отреагировал на заявление колумбийского чиновника, назвавшего геноцидом действия Израиля в секторе Газа.

В октябре 2023 года руководство Колумбии приняло решение отозвать для консультаций своего посла в Израиле из-за военной операции в секторе Газа. Президент Густаво Петро заявил, что удары по анклаву и его блокада несут жертвы и разрушения, подобные последствиям подавления нацистами восстания в Варшавском гетто в 1943 году. Израильские власти вызвали в МИД посла Колумбии Маргариту Манхаррес для беседы, посчитав высказывания Петро антисемитскими. В ответ президент не исключил возможности приостановки дипломатических отношений с еврейским государством.