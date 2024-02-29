Ким Чен Ын дал начало строительству завода по программе регионального развития

По данным ЦТАК, власти республики планируют возводить заводы в 20 уездах в течение 10 лет

СЕУЛ, 29 февраля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын 28 февраля принял участие в церемонии начала строительства завода в рамках программы регионального развития "20х10". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Наконец началась борьба за выполнение десятилетней цели нашей партии по всестороннему развитию провинции. <...> Не могу не проникнуться сильными чувствами при мысли, что мы поможем сделать лучше жизнь миллионов жителей городов и уездов наших регионов. С другой стороны, мне жаль, что эту работу мы начинаем только сейчас", - сказал Ким Чен Ын.

ЦТАК отмечает, что со строительством завода в уезде Сончхон в провинции Пхёнан-Намдо началась практическая реализация программы развития региональной промышленности. Власти планируют возводить заводы в 20 уездах в течение 10 лет. Ким Чен Ын был одним из первых, кто взялся за лопату на соответствующей церемонии. ЦТАК отмечает, что цель этой кампании - улучшить условия жизни людей за пределами столичного региона и оживить социалистическое строительство.

Руководитель народной республики отметил, что страна занимается укреплением обороноспособности, масштабным строительством жилья, в том числе в сельской местности. Поэтому проведение новой кампании по региональному развитию будет "непростой задачей", пояснил он. Ким Чен Ын также лично передал знамя 124-му полку Корейской народной армии, который был сформирован для реализации политики по региональному развитию. На церемонии присутствовали "солдаты-строители", а также министр обороны.