Врач сообщил о нескольких выявленных у Байдена во время медосмотра заболеваниях

В заключении лечащего врача американского президента Кевина О'Коннора отмечается, что у главы государства наблюдается в том числе синдром обструктивного апноэ во время сна

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. У президента США Джо Байдена по итогам медицинского обследования отметили некоторые прежние проблемы со здоровьем. Серьезной отрицательной динамики выявлено не было, президент проходит необходимые процедуры и принимает лекарства. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-службой Белого дома заключении лечащего врача президента Кевина О'Коннора по итогам регулярного медицинского осмотра американского лидера.

По свидетельству О'Коннора, Байден принимает антикоагулянт апиксабан и ингибитор розувастатин. Лечение для поддержания нормального пульса или сердечного ритма не требуется. Кроме того, ему прописаны в связи с гастроэзофагеальным рефлюксом (обратное продвижение содержимого желудка через нижний пищеводный сфинктер в пищевод) препараты фамотидин и эзомепразол.

Врач напомнил, что у Байдена, как было объявлено в июне 2023 года, наблюдается синдром обструктивного апноэ во время сна, для лечения которого применяется аппарат СИПАП. Организм отлично реагирует на этот метод лечения, президент неукоснительно соблюдает рекомендации докторов на этот счет, указывается в отчете О'Коннора.

Врач отметил, что Байден начал сильнее испытывать дискомфорт в левом бедре при ходьбе. Исследование выявило некоторые ограничения подвижности и небольшие изменения, вызванные артритом. У американского лидера ранее была диагностирована нейропатия нижних конечностей, из-за которой он хуже чувствует тепло и холод в районе ступней. В связи с нарушением походки президент проходит курс физиотерапии, направленный на общее улучшение подвижности и укрепление нижней части тела, и по рекомендации медиков добавил в программу тренировок упражнения на растяжку.

Байден также прошел обследование дерматолога на рак кожи, в ходе которого не было обнаружено образований, требующих биопсии. В прошлые годы в результате аналогичных медицинских исследований у него были найдены немеланомные опухоли, которые были удалены. Врачи связывали появление новообразований с тем, что президент США в молодости "проводил много времени на солнце".

По данным О'Коннора, здоровье Байдена в полной мере позволяет ему исполнять обязанности президента США.