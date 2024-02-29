Мехико выразил сожаление о решении Канады ужесточить правила въезда для мексиканцев

Дипломаты отметили, что Мексика оставляет за собой право ответить на ограничение по принципу взаимности

МЕХИКО, 29 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Мексики выразило сожаление по поводу решения властей Канады об ужесточении правил въезда в страну для граждан этой латиноамериканской страны. Об этом сообщается в заявлении мексиканского внешнеполитического ведомства.

"Мексика сожалеет об этом решении (ужесточении правил въезда в страну - прим. ТАСС) и считает, что до применения такой меры были другие варианты", - заявили в мексиканском МИД.

В ведомстве пояснили, что с 29 февраля Канада будет требовать у въезжающих в страну граждан Мексики помимо обычного электронного разрешения предоставить либо действующую американскую визу, либо истекшую канадскую, полученную за последние 10 лет. "Мексиканцы, которые не соответствуют вышеуказанным требованиям, должны подать заявление на получение канадской визы", - говорится в заявлении МИД.

"Мексика, конечно, оставляет за собой право ответить на основе принципа взаимности", - резюмировали мексиканские дипломаты.