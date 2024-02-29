Новая Зеландия запретила въезд в страну атаковавшим палестинцев израильским поселенцам

Глава МИД Уинстон Питерс отметил, что его страна считает "существование израильских поселений на оккупированных палестинских территориях нарушением международного права"

СИДНЕЙ, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии запретили въезд на территорию страны израильским поселенцам, нападавшим на палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Соответствующее заявление главы МИД Уинстона Питерса было опубликовано на сайте новозеландского правительства.

"Мы вводим запрет на въезд [на территорию Новой Зеландии] в отношении лиц, о которых известно, что они совершили акты насилия [в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан]. Эти граждане не смогут въехать в Новую Зеландию", - указал Питерс.

Министр подчеркнул, что Новая Зеландия считает "существование израильских поселений на оккупированных палестинских территориях нарушением международного права". "Это подрывает перспективы сосуществования двух государств, <...> а планы дальнейшего строительства поселений вызывают серьезную озабоченность, поскольку приведут к росту напряженности между израильтянами и палестинцами", - сказал он.