Эксперт заявил, что ВСУ жду новые "Авдеевки", если Украина не получит помощь от США

Старший аналитик компании Global Guardian Зев Фэйнтуш отметил, что после взятия города российские силы вышли на более ровную местность, которая подходит для дальнейшего наступления, что может также "поставить под сомнение всю украинскую стратегию"

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся в скором времени с новыми катастрофами, похожими на сдачу Авдеевки, если Вашингтон не направит в скором времени новую помощь Киеву. Об этом заявил в среду старший аналитик компании Global Guardian Зев Фэйнтуш в интервью журналу Newsweek.

"Если законопроект о помощи США не примут в скором времени, то произойдут новые Авдеевки по мере того, как Россия использует эту возможность, чтобы закрепить свои успехи под Донецком", - считает эксперт.

Как отмечает Фэйнтуш, после взятия Авдеевки российские силы вышли на более ровную местность, которая подходит для дальнейшего наступления, что может также "поставить под сомнение всю украинскую стратегию". Помимо этого эксперт указывает на то, что ВСУ уступают по численности личного состава и по количеству орудий вдоль фронта.

Нынешнюю ситуацию для президента Украины Владимира Зеленского Фэйнтуш оценил как "политическую западню". "Трудно сейчас убедить молодых людей, что им необходимо приносить себя в жертву в мясорубках, таких как Бахмут (украинское название Артемовска - прим. ТАСС) и Авдеевка", - добавил аналитик.

Авдеевка расположена к северу от Донецка, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие населенные пункты. 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии.

Споры на Капитолийском холме

Американская администрация ранее направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.