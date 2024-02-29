CNN: БПЛА, по которому выстрелил германский фрегат в Красном море, был американским

В понедельник рядом с фрегатом заметили беспилотник, Hessen пытался сбить его, но не попал в цель, передает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Германский фрегат Hessen, участвующий в операции Евросоюза Aspides в Красном море, по ошибке пытался сбить американский беспилотник. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

В понедельник рядом с фрегатом был замечен беспилотник. Hessen пытался сбить его, но не попал в цель, уточняет телеканал.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что государства Евросоюза согласовали начало с 19 февраля собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море. После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока израильская военная операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.