В Казахстане задержали главу компании "Казспецэкспорт"

Аршата Аяганова подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями при поставке бронированной военной техники

АСТАНА, 29 февраля. /ТАСС/. Глава государственной компании "Казспецэкспорт" Аршат Аяганов задержан в Казахстане по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями при поставке бронированной военной техники. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана.

"Агентство по финансовому мониторингу сообщает о задержании 23 февраля 2024 года и.о. генерального директора РГП "Казспецэкспорт" Аршата Аяганова по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники", - говорится в сообщении ведомства. Другие подробности в нем не приводятся.

В ноябре 2023 года АФМ проинформировало, что при координации главной военной прокуратуры задержаны должностные лица республиканского государственного предприятия "Казспецэкспорт" и руководители подконтрольных им юридических лиц. Они подозреваются в хищении около 1 млрд тенге (порядка $2,14 млн) при закупках товаров военного и военно-технического назначения посредством завышения цен в рамках выполнения гособоронзаказа.