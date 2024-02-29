Президент Грузии хочет, чтобы к власти пришло новое коалиционное правительство

Саломе Зурабишвили отметила, что завершит свой президентский мандат, который истекает в октябре

ТБИЛИСИ, 29 февраля. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили хочет, чтобы по итогам парламентских выборов в октябре к власти пришло новое коалиционное правительство. Об этом Зурабишвили заявила в интервью телеканалу Би-би-си во время визита в Великобританию.

"Я работаю со всеми остальными (кроме правящей - прим. ТАСС) политическими партиями, чтобы подготовить платформу, которая будет задействована теми, кто придет в парламент после выборов. И я желаю, чтобы было коалиционное правительство. Почему? Потому что я думаю, что пришло время для Грузии, которая прошла долгий путь к демократии, чтобы двигаться от однопартийной системы, которая является наследием старых времен, к коалиционному правительству", - сказала Зурабишвили.

Она также отметила, что не собирается участвовать в парламентских выборах 26 октября и завершит свой президентский мандат, который истекает также в октябре. Зурабишвили сообщила, что не будет голосовать за правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", но за какую именно политическую силу отдаст голос, не уточнила.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Выборы в законодательный орган в Грузии считаются главными, так как именно у правящей партии власть в стране, где формой правления является парламентская республика. С 2012 года в стране правит партия "Грузинская мечта", пришедшая на смену основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение", которая перешла в оппозицию. В случае, если "Грузинская мечта" не наберет 50% голосов, оппозиция сможет создать коалицию для получения большинства в парламенте и назначения нового правительства.