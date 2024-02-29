Движение VADAR потребовало от МИД ФРГ не препятствовать переселению российских немцев

Президент ассоциации Ульрих Ойме напомнил, что "самопроизвольная "оценка взглядов" не может быть причиной отказа в репатриации в Германию

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Чиновники МИД ФРГ и посольства Федеративной Республики в России позволяют себе дискриминацию и произвол в вопросе переселения русских немцев в Германию. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС заявлении Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) с требованием прекратить дискриминационные действия.

Правозащитники из VADAR обратили внимание, что "произвол сотрудников МИД и потворство руководства министерства" привели к тому, что количество переселений российских немцев и случаев воссоединения семей из России в 2023 году, согласно статистике Федерального административного ведомства, значительно сократилось по сравнению с 2022 годом. В связи с этим на имя главы МИД ФРГ Анналены Бербок было направлено официальное письмо.

"Установлено, что посольство ФРГ в Москве по собственному произволу отменяет решение Государственного управления иммиграции на воссоединение семьи. Мы получили жалобы на практику откровенного хамства со стороны сотрудников дипломатического представительства ФРГ в РФ, - говорится в заявлении. - Также поступают жалобы на то, что согласно новой инструкции, должностное лицо, которому, например, не нравится имя заявителя, страна происхождения или религия, может теперь отказать, ссылаясь на невыполнение нигде не упомянутых "дополнительных требований" или на "несерьезность" поведения заявителя. На практике сейчас почти все отказы от репатриации и воссоединение семей обосновываются таким образом".

Экс-депутат Бундестага, президент VADAR Ульрих Ойме в связи с этим напомнил, что "самопроизвольная "оценка взглядов" не может быть причиной отказа в репатриации в Германию. "Мы требуем от руководства МИД Германии и лично госпожи Бербок, прекратить произвол чиновников в вопросе воссоединения семей. Мы требуем проверки фактов саботажа сотрудников МИД на предмет дискриминации и нарушения основного закона Германии. Нормы международного права и фундаментальных прав человека выше политически мотивированных и конъюнктурных соображений. И такое поведение чиновников вредит внешней политике ФРГ", - заключили в ассоциации.