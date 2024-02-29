СМИ: Австралия пригласила главу МИД КНР посетить страну во второй половине марта

По словам источника газеты South China Morning Post, ожидается, что Ван И проведет один день в Канберре, один - в Сиднее

ГОНКОНГ, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Австралии пригласили министра иностранных дел КНР Ван И посетить страну с двухдневным визитом во второй половине марта. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, глава МИД Австралии Пенни Вонг направила Ван И официальное приглашение. По словам другого источника, ожидается, что глава китайского внешнеполитического ведомства проведет один день в Канберре, один - в Сиднее. Поездка состоится после ежегодных сессий высшего законодательного и высшего совещательного органов Китая, которые пройдут в первой половине марта, отмечается в материале.

Как отметили собеседники газеты, ожидается, что в ходе поездки будет обсуждаться "ряд острых вопросов, стоящих на повестке дня после потепления двусторонних отношений в прошлом году". В материале говорится, что визит состоится на фоне нормализации двусторонней торговли после визита в Китай премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в ноябре прошлого года. Однако вопросы, касающиеся AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США), подписания нового соглашения в области науки и техники, а также вынесения смертного приговора за шпионаж австралийскому писателю китайского происхождения Ян Хэнцзюню, вряд ли получат скорейшее разрешение, отмечает издание.

Источники газеты сообщили, что в ходе визита также будут обсуждаться вопросы двусторонней торговли.