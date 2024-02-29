Президент Аргентины намерен провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины

Как отметила газета Financial Times, риторика Хавьера Милея резко отличается от курса, которого придерживаются лидеры других государств региона

ЛОНДОН, 29 февраля. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей намерен провести саммит латиноамериканских стран в поддержку Украины в 2024 году. Об этом он заявил газете Financial Times.

Подробностей запланированного мероприятия он не привел. Политик подчеркнул, что ставит в приоритет союзы со "странами, защищающими свободу", включая США и Израиль, а также Украину.

Как отмечает издание, риторика Милея резко отличается от курса, которого придерживаются лидеры других стран региона, например, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Милей вступил в должность президента 10 декабря. Он неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Его советник и будущий глава МИД Диана Мондино 30 ноября заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.