Эксперт: в основе событий в Чаде лежит борьба за власть группировок при поддержке Запада

Генеральный директор Камерунского информационного агентства Ксавье Мессе отметил, что нехватка традиций демократии и привычка пускать в ход оружие представляют собой настоящую проблему, от которой демократический переход будет еще немало страдать

ХАРАРЕ, 29 февраля. /Корр. ТАСС Павел Мыльцев/. Подоплека событий в Чаде заключается в борьбе различных группировок за власть в этой стране. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС генеральный директор Камерунского информационного агентства (КИА) Ксавье Мессе а Тиати.

"Нынешние события в Чаде не стали сюрпризом, - сказал он. - Наличие многочисленных вооруженных группировок, множества политических партий превращает Чад в арену постоянных конфликтов. [Президент] Махамат Идрисс Деби [Итно] или [глава оппозиционной партии] Яя Дилло - это все политические деятели, которыми движет лишь борьба за власть. Западные державы, прежде всего Франция, сделали свой выбор в пользу правящей партии ПДС (Патриотическое движение спасения - прим. ТАСС), чтобы с ее помощью сохранить свои позиции [в этой стране]. Другие движения, например "Преобразователи", - сателлиты, которые стремятся укрепить свое положение за счет раскола страны между арабизированным и мусульманским севером и югом, населенным анимистами и христианами".

"Следует признать, что после [ухода из жизни в результате покушения президента] Идрисса Деби Итно перспективы демократического перехода власти весьма невелики. Нехватка традиций демократии и привычка пускать в ход оружие представляют собой настоящую проблему, от которой демократический переход будет еще немало страдать", - полагает эксперт.

Штаб-квартира Агентства национальной безопасности (АНБ) в Нджамене была атакована в ночь с 27 на 28 февраля. Власти обвинили в этом оппозиционную Социалистическую партию без границ (СПГ), сообщив, что атака была местью за арест активиста СПГ, который обвиняется в покушении на убийство председателя Верховного суда. В свою очередь лидер СПГ Дилло назвал нападение на председателя суда инсценировкой.

Позднее президент Махамат Идрисс Деби Итно распорядился "немедленно арестовать всех без исключения активистов СПГ", совершивших нападение на штаб-квартиру АНБ, "кем бы они ни были и какой бы пост ни занимали". По утверждению портала Tchad One, силы безопасности штурмом взяли штаб-квартиру СПГ, располагавшуюся в доме одного из ее лидеров и дяди президента генерала Сале Деби Итно. Дилло якобы был убит.

Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди, которого региональное объединение Экономическое сообщество стран Центральной Африки (CEEAC) назначило главой посреднической миссии по Чаду, осудил акты насилия и призвал к проведению расследования произошедшего.