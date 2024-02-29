Додон считает преступлением отказ Санду назначить главу Гагаузии членом правительства

По словам лидера Партии социалистов Республики Молдова, президент не может повлиять на результаты выборов

КИШИНЕВ, 29 февраля. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон считает уголовным преступлением отказ президента страны Майи Санду назначить нового главу Гагаузии Евгению Гуцул членом молдавского правительства.

"Я считаю, что это повод для возбуждения уголовного дела в будущем, потому что это четко прописано в конституции и законах Республики Молдова, - заявил Додон в интервью телеканалу GRT. - Башкан (глава) Гагаузии вступил в должность, мандат башкана был признан судом и всеми соответствующими органами, которые должны были его утвердить. Значит, башкан законный", - сказал Додон. По его словам, президент не может повлиять на результаты выборов.

Ранее группа депутатов парламента Молдавии обратилась в Конституционный суд с просьбой проверить законность действий президента, которая отказывается назначить членом правительства нового главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. С момента вступления ее в должность главы автономии прошло уже более восьми месяцев.

Отношения между Кишиневом и автономией обострились в прошлом году после того, как правящая в Молдавии проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС) попыталась объявить незаконными выборы главы Гагаузии, на которых победил представитель оппозиции. Президент и учрежденная ею ПДС обвиняют Гуцул в связях с молдавским оппозиционером Иланом Шором, который ранее был обвинен в коррупции и покинул страну. После этих обвинений солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года стало "симметричным ответом" на всплеск национализма в Молдавии и агрессивные выпады политиков в адрес гагаузов и русскоязычных жителей республики. Споры вылились в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска.