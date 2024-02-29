СМИ: Канада начнет на следующей неделе поставки гуманитарной помощи в Газу с воздуха

Как сообщил телеканал CBC News, вооруженные силы страны при этом задействованы не будут

ОТТАВА, 29 февраля. /ТАСС/. Канада начнет поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа по воздуху уже на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал CBC News со ссылкой на источник в правительстве.

По его информации, канадское правительство приняло решение об отправке помощи в Газу по воздуху, первая поставка ожидается в ближайшую неделю. Отмечается, что вооруженные силы страны при этом задействованы не будут.

Ранее портал Axios сообщил, что власти США рассматривают возможность доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа с помощью военных самолетов, поскольку делать это наземным путем становится все более затруднительно.

В среду Армия обороны Израиля отчиталась о совместной гуманитарной акции в секторе Газа с участием Египта, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, США и Франции. С воздуха были сброшены 160 контейнеров с продовольствием и медицинским оборудованием для жителей южной части палестинского анклава.