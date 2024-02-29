В МИД Казахстана заявили, что поддержка НПО является важнейшим приоритетом для страны

замглавы ведомства Романа Василенко, в республике зарегистрировано 18 тыс. неправительственных организаций

АСТАНА, 29 февраля. /ТАСС/. Поддержка неправительственных организаций (НПО) является приоритетом для Казахстана. Об этом заявил замглавы МИД страны Роман Василенко, комментируя слова министра обороны РФ Сергея Шойгу об активизации антироссийской деятельности прозападных НПО в Центральной Азии.

"Поддержка гражданского сектора, поддержка НПО является важнейшим приоритетом для президента, для правительства", - сказал журналистам Василенко.

По его словам, в республике зарегистрировано 18 тыс. НПО, "они действуют в соответствии с законодательством и являются очень важной частью общества". Замглавы МИД отметил, что гражданское общество в Казахстане "поддерживается государством".

27 февраля Шойгу заявил, что в Центральной Азии активизировались прозападные НПО на фоне спецоперации для подрыва сотрудничества России с государствами региона.

Он отметил, что эти НПО "значительно нарастили свою антироссийскую деятельность" с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Россией. По данным Шойгу, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тыс. представительств и филиалов.