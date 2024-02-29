Президент Южной Кореи встретился с Цукербергом в Сеуле

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и "расширенной реальности"

СЕУЛ, 29 февраля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль встретился в Сеуле с руководителем компании Meta (признана в России экстремистской) Марком Цукербергом и обсудил с ним перспективы сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и "расширенной реальности". Об этом рассказал высокопоставленный сотрудник администрации президента Сон Тхэ Юн.

Президент указал, что южнокорейские компании могут стать подходящим партнером для применения разработок в сфере искусственного интеллекта компании Цукерберга, поскольку страна известна как производитель бытовой электроники, гаджетов и автомобилей. По данным агентства Yonhap, Юн Сок Ёль также отметил, что местные корпорации занимают ведущую позицию в производстве чипов памяти, которые необходимы для систем искусственного интеллекта. Власти выразили готовность оказать поддержку в установлении сотрудничества с южнокорейскими организациями.

Как рассказал Сон Тхэ Юн, Цукерберг отметил "высокую зависимость" от компонентов производства Южной Кореи на фоне "геополитических рисков, связанных с Тайванем". Юн Сок Ёль и Цукерберг также обсудили борьбу с фейковыми видео, созданными с помощью искусственного интеллекта, в преддверии парламентских выборов в апреле.

Цукерберг 28 февраля также встретился с генеральным директором компании LG Electronics Чо Чжу Ваном. Как сообщила пресс-служба корпорации, они обсудили возможность использования технологий Meta в продукции LG, интегрирования платформ американской компании в сервисы южнокорейской. Они также обсудили перспективы гаджетов "расширенной реальности", которые, как поясняет компания, позволяют устранить "недостатки" плоских экранов и "повысить уровень погружения".

Предприниматель в среду также встретился с председателем компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёном. Предметом их обсуждения было взаимодействие в сфере искусственного интеллекта и "расширенной реальности".