В Казахстане заявили о стараниях укрепить ОДКБ

Организация играет важную роль в безопасности республики, отметил замглавы МИД Роман Василенко

АСТАНА, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана работают над укреплением Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), играющей важную роль в обеспечении безопасности страны. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

"В настоящее время представитель Казахстана является генеральным секретарем ОДКБ. Казахстан занимается тем, что старается укрепить эту организацию, которая, на наш взгляд, является очень важной организацией в области безопасности, играла, играет и будет играть важную роль для безопасности Республики Казахстан", - сказал Василенко, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, организация продолжает свою деятельность. Казахстан не располагает данными, предпринимала ли Армения какие-либо юридические шаги по выходу из ОДКБ, уточнил он. "Мы видим заявление о де-факто приостановлении Арменией своего участия в ОДКБ. Каких-либо юридических действий по приостановлению своего членства в ОДКБ Армения, насколько я знаю, не предпринимала. То есть де-юре Армения не приостанавливает свое членство в ОДКБ", - пояснил заместитель министра иностранных дел.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что Ереван приостановил участие в ОДКБ. Пашинян также не присутствовал на саммите ОДКБ в Минске. В секретариате организации сообщили, что не получали от Армении никаких заявлений по этому поводу.