Пакистанская мусульманская лига (Н) заявила о готовности к формированию правительства

ПМЛ-Н выдвинула на пост премьера коалиционного правительства Шехбаза Шарифа, а на пост спикера Национальной ассамблеи - Сардара Аяз Садика

ИСЛАМАБАД, 29 февраля. /ТАСС/. Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза, ПМЛ-Н) готова взять на себя управление Пакистаном и сформировать коалиционное правительство вместе с другими партиями. Об этом заявил лидер ПМЛ-Н, экс-премьер страны Наваз Шариф на собрании партийной парламентской фракции.

"Ближайшие два года будут трудными для формируемого коалиционного правительства Пакистана из-за экономической и политической нестабильности. Новому кабинету министров придется жестко противостоять оппозиции, при этом главной задачей должно быть сдерживание инфляции и улучшение управления страной", - цитирует политика газета Dawn.

ПМЛ-Н выдвинула на пост премьера коалиционного правительства Шехбаза Шарифа, а на пост спикера Национальной ассамблеи - Сардара Аяз Садика, подтвердил Наваз Шариф.

На прошлой неделе ПМЛ-Н и Пакистанская народная партия (ПНП) достигли соглашения о формировании федерального правительства исламской республики, располагая для этого необходимым числом мест в Национальном собрании (нижней палате парламента). В результате прошедших 8 февраля всеобщих выборов ПМЛ-Н получила в нем 75 парламентских мандатов, ПНП - 54.

В четверг началось первое заседание нового созыва Национального собрания. Оппозицию на нем будет представлять политобъединение Sunni Ittehad Council ("Единый суннитский совет", SIC), к которому в середине февраля 2024 г. присоединилось крупное число одержавших победу на выборах независимых кандидатов, поддерживаемых "Движением за справедливость", возглавляемым экс-премьером Имраном Ханом.