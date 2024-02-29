СМИ: в Польше арестовали подозреваемого в сотрудничестве с "Аль-Каидой" гражданина РФ

По информации Агентства внутренней безопасности, до приезда в Польшу выходец с Кавказа, имеющий российское гражданство, принимал участие в боевых действиях в Сирии на стороне радикальных исламистов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало гражданина РФ, подозреваемого в сотрудничестве с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ, признана террористической организацией) и другими исламистскими террористическими организациями. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По данным АВБ, до приезда в Польшу выходец с Кавказа, имеющий российское гражданство, принимал участие в боевых действиях в Сирии на стороне радикальных исламистов.

Имя арестованного на три месяца не сообщается. По польским законам ему грозит до восьми лет тюремного заключения.