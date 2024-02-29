На северо-западе Пакистана силовики ликвидировали шесть террористов

Экстремисты принимали участие в убийствах, вымогательствах и похищениях мирных жителей, отметили в Управлении общественных связей Министерства обороны страны

ИСЛАМАБАД, 29 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть боевиков экстремистских группировок убиты в ходе антитеррористической операции пакистанской армии в округе Северный Вазиристан в пограничной с Афганистаном северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщается в пресс-релизе Управления общественных связей Министерства обороны Пакистана (ISPR).

Ликвидированные экстремисты принимали участие в убийствах, вымогательствах и похищениях мирных жителей, отметило ISPR.

Радикальные группировки в Северном и Южном Вазиристане добиваются создания так называемого Исламского государства Вазиристан.

Вазиристан расположен в пакистанской зоне племен на границе с Афганистаном. Этот высокогорный регион считается одной из горячих точек Пакистана из-за активизации действующих там боевиков "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), а также связанной с движением "Талибан" (запрещено в РФ) группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" и других экстремистских структур.