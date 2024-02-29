Politico: разногласия между Макроном и Шольцем вокруг помощи Киеву перерастают в конфликт

По сведениям газеты, германская сторона недовольна отставанием Парижа от Берлина в вопросе выделения средств на поддержку Киева

БРЮССЕЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Расхождения во мнениях на тему оказания военной помощи Украине между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем начали перерастать в открытый конфликт. Об этом со ссылкой на источники сообщила европейская версия газеты Politico.

По ее данным, германская сторона недовольна отставанием Парижа от Берлина в вопросе выделения средств на поддержку Киева, которое сохраняется несмотря на решительные заявления французского лидера. По оценкам германского Кильского института мировой экономики, Франция направила украинским властям €640 млн военной помощи, в то время как ФРГ передала или пообещала выделить на соответствующие цели €17,7 млрд. При этом французские чиновники подчеркивают, что предоставляют Украине действительно необходимое вооружение.

Ранее Макрон по итогам конференции по Украине, которая прошла 26 февраля в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону СВО. Макрон также заявил, что страны Запада "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте. Со своей стороны Шольц не стал отвечать на вопросы журналистов и не поделился мнением, почему Макрон выбрал такие формулировки.