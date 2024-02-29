Президент Польши не верит в возможность нападения России

По мнению Анджея Дуды, необходимо, чтобы польские военнослужащие "имели лучшее возможное вооружение для того, чтобы эффективно защищать отчизну"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не верит в возможность нападения России на Польшу.

"Я не верю в это", - сказал Дуда в интервью порталу Fakt.pl, отвечая на вопрос о возможности нападения России на Польшу. "Не нападают на сильных, нападают на слабых, на таких, которых можно легко победить", - добавил он.

По мнению президента Польши, необходимо, чтобы польские военнослужащие "имели лучшее возможное вооружение для того, чтобы эффективно защищать отчизну".

Дуда также признал, что Польша предоставила Украине "устаревшее вооружение, возможность использования которого, хотя бы вертолетов, закончилась бы через короткое время".

5 февраля министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш выразил мнение, что страны НАТО должны быть готовы к любым сценариям в связи с активизацией российского наступления в ходе специальной военной операции. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что все утверждения о "российской угрозе" представляют собой "страшилки для обывателей". По его словам, у России "нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии - нигде". Отвечая на вопрос о возможности направить войска в Польшу, президент указал, что это возможно "только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию".