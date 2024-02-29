Главы МО Израиля и США обсудили ликвидацию "десятков километров туннелей" в Газе

Йоав Галант и Ллойд Остин также поговорили о ситуации на границе с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 февраля. /ТАСС/. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант в ходе телефонного разговора с американским коллегой Ллойдом Остином проинформировал его об уничтожении "десятков километров туннелей" радикалов в секторе Газа и о ситуации на границе с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства.

"В течение ночи Галант провел разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Галант проинформировал министра о недавних достижениях ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - прим. ТАСС) в уничтожении десятков километров террористических туннелей [радикального движения] ХАМАС в секторе Газа <...>, подтвердил решимость оборонного ведомства продолжать действовать до устранения этой угрозы, а также уничтожения батальонов ХАМАС, ликвидации руководства ХАМАС и возвращения [удерживаемых в секторе Газа] заложников", - говорится в сообщении. "Обсуждая ситуацию вокруг заложников, министр Галант подчеркнул важность лидерства США и международного давления для достижения условий, которые позволят вернуть похищенных", - добавили в пресс-службе.

В Минобороны отметили, что "стороны также обсудили ситуацию на северных границах [Израиля]". "Галант подробно рассказал [Остину] о продолжающихся атаках [шиитского движения] "Хезболлах" на населенные пункты севера Израиля", - указали в министерстве. "Государство Израиль не потерпит угроз в адрес своих граждан и нарушений своего суверенитета и примет меры, необходимые для обеспечения их безопасности", - продолжили в ведомстве.

Глава Минобороны "выразил признательность" американскому коллеге "за его приверженность безопасности Израиля", отметив "поддержку и партнерство администрации США", резюмировали в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.