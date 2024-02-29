Лидер партии в Южной Корее усмотрел политическую агитацию в прогнозе погоды

Хан Дон Хун отметил, что и раньше телеканал MBC отличался "крайне предвзятой" поддержкой Демократической партии "Тобуро"

СЕУЛ, 29 февраля. /ТАСС/. Глава южнокорейской правящей партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун усмотрел скрытый призыв к поддержке оппозиционной партии в использовании цветовой гаммы и цифр в прогнозе погоды по телеканалу MBC. Его заявление приводится на сайте партии.

"Политическая агитация Демократической партии появилась в прогнозе погоды MBC. Я был ошарашен. Если вы думаете, что я преувеличиваю, то посмотрите сами", - сказал политик.

Во время прогноза погоды рядом с ведущей с помощью монтажа появилась крупная цифра "1" синего цвета. Синий считается традиционным цветом Демократической партии "Тобуро", а красный - "Гражданской силы". Поскольку на данный момент "Тобуро" занимает большинство мест в парламенте, ее кандидаты в бюллетене будут расположены первыми. В апреле пройдут выборы в Национальное собрание Республики Корея.

"Я скажу так: синяя цифра "1" была больше человека, пусть они вместо нее покажут такую же красную цифру "2" в прогнозе погоды", - отметил Хан Дон Хун. Он указал, что его не устраивают объяснения, что использование цифры было обусловлено содержанием выпуска - концентрацией мелкодисперсной пыли в воздухе. По словам политика, легко можно найти предлог, чтобы использовать красную цифру "2".

Хан Дон Хун сказал, что и раньше телеканал отличался "крайне предвзятой" поддержкой Демократической партии "Тобуро", но сейчас "перешел черту". Партия подала жалобу в орган, осуществляющий надзор за телевещанием. По ее мнению, были нарушены положения нормативного акта с правилами вещания в преддверии выборов.

Осенью 2022 года MBC в репортаже о грубом высказывании южнокорейского президента ошибочно предположил, что оно было адресовано членам Конгресса США. В январе 2024 года суд обязал телеканал зачитать в эфире исправление этого сюжета.