В Минобороны КНР считают, что стремление Тайваня к независимости толкает остров к войне

Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Народно-освободительная армия Китая "примет все необходимые меры для решительного разгрома любого сепаратистского заговора" сторонников независимости Тайваня

ПЕКИН, 29 февраля. /ТАСС/. Стремление Тайваня к независимости с помощью закупки американских вооружений толкает остров к опасной ситуации войны. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

"Наше послание Демократической прогрессивной партии (тайваньским властям - прим. ТАСС) заключается в том, что стремление к независимости с помощью вооружений ни к чему не приведет. Это лишь подтолкнет Тайвань к чрезвычайно опасной ситуации войны", - заявил Чжан Сяоган.

По его словам, Народно-освободительная армия Китая "примет все необходимые меры для решительного разгрома любого сепаратистского заговора" сторонников независимости Тайваня, твердо защитит национальный суверенитет и территориальную целостность, а также мир и стабильность в Тайваньском проливе".

В начале февраля газета "Тайбэй шибао" сообщила, что правительство США на безвозмездной основе передало вооруженным силам острова дополнительную партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Тайвань еще в 2017 и 2019 годах заключил контракты с США о поставках 500 ракет для ПЗРК Stinger, 178 пусковых установок и 170 комплектов систем опознавания "свой - чужой". Поставки в рамках сделки общей стоимостью 13,46 млрд новых тайваньских долларов (около $429,2 млн) должны завершиться в 2025 году.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.

Признавая политику "одного Китая", США продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.