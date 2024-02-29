На востоке Украины электроподстанция получила повреждения

В "Укрэнерго" сообщили также о новых повреждениях электросети в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Оборудование высоковольтной подстанции получило повреждения на востоке Украины. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Есть повреждения оборудования. Детальный осмотр и аварийно-восстановительные работы будут проводиться в зависимости от ситуации с безопасностью и после разрешения военных", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Точное расположение подстанции не уточняется, указано лишь то, что она находится "в восточном регионе".

В целом на Украине по состоянию на утро четверга отключения электроэнергии зафиксированы в 374 населенных пунктах, уточнили в компании. В частности, обнаружены новые повреждения электросети в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.