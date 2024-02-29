ООН: вторжение Израиля в Рафах подпишет смертный приговор гуманитарной помощи

Верховный комиссар организации по правам человека Фолькер Тюрк напомнил, что несмотря на продолжающиеся бомбардировки, в Рафахе укрываются более 1,5 млн человек

ЖЕНЕВА, 29 февраля. /ТАСС/. Возможное наземное вторжение Израиля в Рафах приведет к гибели большого числа людей, новому перемещению населения и подпишет смертный приговор эффективной гуманитарной помощи в Газе. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Выступая на проходящей в Женеве 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), он предупредил, что перспектива израильского наземного вторжения в Рафах может "перевести в новое измерение кошмар, которому подвергаются жители Газы". Тюрк напомнил, что несмотря на продолжающиеся бомбардировки, в Рафахе укрываются более 1,5 млн человек и что он стал центром гуманитарной помощи в Газе. "Наземное нападение может привести к потенциально огромным человеческим жертвам, дополнительному риску жестоких преступлений, новому перемещению населения в другое небезопасное место и подписать смертный приговор любой надежде на эффективную гуманитарную помощь", - констатировал верховный комиссар ООН. Тюрк призвал "все обладающие влиянием государства сделать все, что в их силах, чтобы предотвратить такой исход".

"Явные нарушения международного законодательства в сфере прав человека и гуманитарного права, включая военные преступления, и, возможно, другие преступления по международному праву, были совершены всеми сторонами", - констатировал Тюрк, добавив, что настало время для установления мира, проведения расследования и привлечения виновных к ответственности. Он напомнил, что в Газе с начала октября прошлого года более 100 тыс. человек были убиты или получили ранения. Десятки тысяч пропали без вести, и многие из них, как предполагается, находятся под завалами разрушенных зданий. Не менее 17 тыс. детей осиротели или разлучены со своими семьями. На оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан с 7 октября "был убит по меньшей мере 401 палестинец", включая 102 детей. За это время задержанию подверглись более 7 тыс. человек.

Как подчеркнул Тюрк, оккупация Израилем палестинских территорий должна прекратиться, и израильским лидерам следует согласиться с "правом палестинцев жить в независимом государстве". В свою очередь все палестинские группировки должны признать "право Израиля на существование в мире и безопасности". Верховный комиссар призвал к немедленному и безусловному освобождению заложников. В свою очередь Израиль должен предоставить свободу "тысячам произвольно удерживаемым палестинцам".