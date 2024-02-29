WP: Россия наращивает преимущество в зоне СВО на Украине

Как напомнило издание, после взятия Авдеевки российские войска всего за несколько дней освободили еще три населенных пункта

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Успехи ВС РФ, последовавшие за освобождением Авдеевки, свидетельствуют о том, что Россия развивает свое преимущество в зоне СВО на Украине. Такое мнение выразила газета The Washington Post (WP).

Издание напомнило, что после взятия стратегически важной Авдеевки российские войска всего за несколько дней освободили еще три населенных пункта. По его оценкам, растущая динамика продвижения российских войск свидетельствует о том, что они "наращивают свое преимущество" в зоне СВО.

Авдеевка расположена к северу от Донецка, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие населенные пункты. 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. В Минобороны РФ подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным.

В последующие дни в российском военном ведомстве сообщали об освобождении населенных пунктов к западу от Авдеевки, в частности Ласточкино и Петровского. Как заявили в Минобороны, войска группировки "Центр" продолжают наступательные действия на территории ДНР.