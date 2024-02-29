Посол Польши в Литве отрицает влияние РФ на протесты польских фермеров

Как отметил Констант Радзивилл, в первую очередь аграрии адресовали претензии Евросоюзу

ВИЛЬНЮС, 29 февраля. /ТАСС/. Посол Польши в Литве Констант Радзивилл отрицает какое бы то ни было влияние России на протесты польских фермеров против манипуляций с украинским зерном. Об этом он заявил приглашенным в посольство журналистам.

Дипломат напомнил, что подобные акции проводятся во многих странах Евросоюза. "Было бы большой ошибкой и несправедливостью утверждать, что фермеры протестуют потому, что их к этому подталкивает Россия, - сказал он. - На то есть причины, есть право на протест".

Как отметил посол, претензии фермеров в первую очередь адресованы Евросоюзу. "Позиция фермеров обоснованна. Не может быть так, чтобы фермеры не могли продать свою продукцию потому, что Евросоюз принял солидарное решение о поддержке Украины", - заявил он.

Польские фермеры утверждают, что следующее через их страну в Клайпедский порт украинское зерно литовские грузоперевозчики незаконно возвращают в Польшу, тем самым сбивая цены на рынке. Они намерены с 1 марта останавливать у границы грузовые машины из Литвы для проверки.

В Литве заявили, что это якобы спровоцировано Россией и может заблокировать дороги в районе так называемого Сувалкского коридора. В результате это осложнит движение в случае необходимости военной техники. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сравнил действия польских фермеров с гибридной атакой.

Сувалкский коридор - стратегически важный участок литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающий к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии. При его возможном перекрытии Литва оказывается в сухопутной изоляции от западных партнеров по НАТО.