Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая рассмотрело доклад о работе правительства

Участники заседания констатировали, что в 2024 году исполняется 75 лет со дня основания Китайской Народной Республики и это "критический год для достижения целей и задач 14-го пятилетнего плана"

ПЕКИН, 29 февраля. /ТАСС/. Основные цели и задачи экономического и социального развития в 2023 году были успешно выполнены, страна противостояла внешнему давлению и восстанавливалась после пандемии коронавируса. Об этом было заявлено на состоявшемся в Пекине заседании Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), обсудившем отчет о работе правительства, который Госсовет КНР представит на рассмотрение сессии Всекитайского собрания народных представителей (китайский парламент).

Заседание проходило под председательством генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина. "Основные цели и задачи экономического и социального развития в течение года были успешно выполнены, неуклонно продвигалось качественное развитие, был сделан солидный шаг во всестороннем построении современной социалистической страны", - подчеркивалось на заседании, как передает агентство Синьхуа.

Было отмечено, что "перед лицом чрезвычайно сложной международной обстановки и трудных задач реформ, развития и стабильности ЦК КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином объединил и возглавил всю партию и народ всех этнических групп, чтобы противостоять внешнему давлению, преодолеть внутренние трудности и прилагать напряженные усилия". Благодаря этим усилиям после периода борьбы с эпидемией коронавируса экономика Китая "восстановилась к лучшему".

Участники заседания констатировали, что в этом году исполняется 75 лет со дня основания Китайской Народной Республики и это "критический год для достижения целей и задач 14-го пятилетнего плана". Было предложено впредь способствовать эффективному и качественному улучшению экономики и разумному количественному росту, повышению благосостояния народа, сохранению социальной стабильности, "всесторонне содействовать строительству мощной страны и великому делу национального возрождения при проведении модернизации в китайском стиле".