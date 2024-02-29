В Берлине возобновились переговоры между главами МИД Армении и Азербайджана

Встреча посвящена вопросам урегулирования между двумя странами

ЕРЕВАН, 29 февраля. /ТАСС/. Переговоры между главой МИД Армении Араратом Мирзояном и его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым возобновились в Берлине. Об этом на своей странице в соцсети X написала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ани Бадалян.

"В Берлине начался второй день переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана", - сообщила она.

Ранее в Ереване и Баку подтвердили планы провести встречу по вопросам урегулирования между двумя странами. Договоренность о ней была достигнута на трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Армении и Германии Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Олафа Шольца в Мюнхене.