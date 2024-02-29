FT: разногласия между Францией и ФРГ препятствуют финансированию поставок оружия Украине

По информации газеты, страны спорят по поводу отдельных требований относительно правил его использования

ЛОНДОН, 29 февраля. /ТАСС/. Враждебность между Францией и ФРГ, вызванная разногласиями относительно военной помощи Киеву, препятствует созданию фонда Евросоюза (ЕС) для финансирования поставок оружия на Украину. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Как отмечает FT, "публичное соперничество между Парижем и Берлином по поводу военной поддержки Киева" откладывает достижение соглашения о выделении помощи "в размере €5 млрд в фонд ЕС для поставок оружия", поскольку они спорят по поводу отдельных требований относительно правил его использования.

В ответ на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг это предложение и указал, что Париж должен отправить больше оружия, говорится в статье. "Трюк Макрона с войсками был направлен на то, чтобы представить себя стойким защитником Киева и отвлечь внимание от денег. Это разозлило немцев", - заявил неназванный дипломат ЕС, чьи слова приводит газета.

Ранее депутат Европарламента от эстонской партии "Отечество" генерал в отставке Рихо Террас отметил в интервью порталу гостелерадио ERR, что Макрон, говоря о возможности отправки сухопутных войск западных стран на Украину, лишь пытается показать себя благородным рыцарем Киева, его слова не имеют отношения к реальности. По его мнению, ФРГ внесла значимый вклад в укрепление военного потенциала Украины, тогда как Франция поддерживает Киев только на словах.

Макрон на встрече в Елисейском дворце 26 февраля заявил, что стороны обсуждали возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. В парижской конференции по Украине также приняли участие Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.