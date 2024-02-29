Сийярто: заявления о направлении западных войск на Украину противоречат решению НАТО

Страны договора два года назад решили воздержаться от прямого вмешательства в конфликт, подчеркнул министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

БУДАПЕШТ, 29 февраля. /ТАСС/. Высказывания о направления войск западных стран на Украину противоречат позиции НАТО, которая еще два года назад решила воздержаться от прямого вмешательства в конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов предположения президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки европейских военнослужащих в помощь украинской армии.

"Есть решение НАТО двухлетней давности о невмешательстве" в конфликт на Украине, сказал глава венгерского МИД, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште со своим коллегой из Чада Махаматом Салехом Аннадифом. Сийярто отметил, что это решение "все еще остается в силе" и наряду с другими странами альянса затрагивает Францию. "Поэтому любые планы или заявления, касающиеся возможного появления европейских военнослужащих на Украине, будут диаметрально противоположны по отношению к нынешнему решению НАТО", - подчеркнул министр.

По его мнению, "в нынешней напряженной ситуации не только действия, но и слова, которые ведут к эскалации войны, являются чрезвычайно опасными". "Такие слова сейчас имеют гораздо больший вес, чем в мирное время", - добавил Сийярто.

Позиция Венгрии

"Вот почему очень важно, чтобы мы ясно и твердо представляли нашу собственную позицию: Венгрия ни при каких обстоятельствах не согласится направить войска в Украину и по-прежнему не будет поставлять туда вооружения", - заявил глава МИД. Он напомнил, что в последние дни ряд европейских лидеров также сообщили, что не планируют направлять войска на Украину. По словам Сийярто, об этом ему, в частности, заявил 28 февраля на встрече с Риме итальянский коллегами Антонио Таяни.

Министр также подтвердил, что Венгрия выступает за немедленное прекращение огня и скорейшее начало мирных переговоров в целях урегулирования украинского конфликта. Он выразил уверенность в том, что рано или поздно такие переговоры состоятся, но чем быстрее они начнутся, тем больше людей удастся спасти от гибели на поле боя.

Совещание в Париже

Возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину обсуждалась 26 февраля на конференции в Париже, однако ее участники не пришли к согласию по этому вопросу. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам встречи, что сейчас консенсуса нет, но "с течением времени ничего исключать нельзя".

В конференции приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.

27 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов направления войск на Украину. С аналогичными заявлениями выступили главы правительств ФРГ, Чехии, Польши, Швеции. Сийярто также заявил еще 27 февраля, что Венгрия ни при каких обстоятельствах не направит свои войска для участия в военном конфликте на Украине.