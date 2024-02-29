Экс-премьер Франции считает, что Запад проигрывает РФ борьбу на дипломатическом поле

Как заявил Доминик де Вильпен, часть мирового сообщества поддержала Россию в контексте украинского конфликта

ПАРИЖ, 29 февраля. /ТАСС/. Часть мирового сообщества поддержала Россию в контексте украинского конфликта, и пока что Запад проигрывает борьбу на дипломатическом поле. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен в эфире телеканала BFMTV.

"России в вопросе Украины или Ближнего Востока удалось завоевать поддержку части международного сообщества - в ООН и ряде других международных организаций. Мы проигрываем глобальную дипломатическую битву за влияние, за доверие, и здесь нам необходимо исправлять наши ошибки", - сказал он.

По мнению де Вильпена, это выразилось прежде всего в различии подходов Запада к конфликтам на Украине и на Ближнем Востоке. По его словам, если европейцы хотят добиваться привлечения России к ответственности за украинский конфликт, то и от Израиля следует требовать соблюдения международного права, которое он нарушает в ходе операции в секторе Газа. Бывший глава кабмина считает, что Франции следует активно предлагать свое посредничество в урегулировании кризисов и настаивать на политическом урегулировании ближневосточного конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.